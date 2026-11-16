Shikoku Chemicals legte Quartalsergebnis vor

Shikoku Chemicals hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Shikoku Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46.73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26.37 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch