Shikoku Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shikoku Bank hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 52.92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 54.06 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Shikoku Bank im vergangenen Quartal 21.59 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shikoku Bank 13.67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch