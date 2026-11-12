Shikoku Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shikoku Bank präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Shikoku Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 62.86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42.60 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Shikoku Bank im vergangenen Quartal 17.84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shikoku Bank 13.94 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch