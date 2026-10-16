SHIKIGAKUCo,Ltd Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SHIKIGAKUCo,Ltd Registered stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2.89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIKIGAKUCo,Ltd Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 42.47 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SHIKIGAKUCo,Ltd Registered 1.23 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.36 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch