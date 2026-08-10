Shikibo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shikibo präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.70 JPY gegenüber 13.83 JPY im Vorjahresquartal.

Shikibo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch