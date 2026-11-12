Shikibo präsentierte Quartalsergebnisse

Shikibo veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Shikibo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13.40 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.10 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 10.30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch