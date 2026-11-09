Shikhar Leasing Trading: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shikhar Leasing Trading stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.35 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.5 Millionen INR – ein Plus von 8.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shikhar Leasing Trading 2.4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch