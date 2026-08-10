Shigematsu Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shigematsu Works liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shigematsu Works die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 13.99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shigematsu Works noch ein Gewinn pro Aktie von 1.94 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.14 Prozent auf 3.30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch