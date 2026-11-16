Shiga Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shiga Bank hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 22.89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20.15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shiga Bank im vergangenen Quartal 52.19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shiga Bank 40.42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch