SHIFT UP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SHIFT UP hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

SHIFT UP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 433.46 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 945.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat SHIFT UP mit einem Umsatz von insgesamt 46.21 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 38.80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch