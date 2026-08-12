SHIFT UP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SHIFT UP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

SHIFT UP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 711.56 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 880.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55.72 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 50.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112.38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch