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16.10.2026 06:37:00
SHIFT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SHIFT hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 13.40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10.07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.97 Prozent auf 45.75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 28.72 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33.93 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 161.60 Milliarden JPY – ein Plus von 24.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SHIFT 129.82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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