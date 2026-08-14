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14.08.2026 06:37:00
SHIBUYA KOGYO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SHIBUYA KOGYO präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 136.41 JPY. Im letzten Jahr hatte SHIBUYA KOGYO einen Gewinn von 88.20 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 39.09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 369.52 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte SHIBUYA KOGYO 363.34 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 135.61 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte SHIBUYA KOGYO 129.02 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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