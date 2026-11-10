SHIBUYA KOGYO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SHIBUYA KOGYO äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 47.89 JPY. Im letzten Jahr hatte SHIBUYA KOGYO einen Gewinn von 40.13 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 29.37 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHIBUYA KOGYO 30.60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch