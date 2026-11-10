Shibusawa Warehouse vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shibusawa Warehouse hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Shibusawa Warehouse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31.31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25.91 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 23.54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch