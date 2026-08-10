Shibusawa Warehouse stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shibusawa Warehouse präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52.71 JPY gegenüber 31.57 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shibusawa Warehouse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.93 Milliarden JPY im Vergleich zu 20.02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch