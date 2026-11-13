SHIBAURA MACHINE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHIBAURA MACHINE hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23.21 Prozent auf 191.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 248.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch