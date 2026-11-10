SHF A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHF A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.95 USD gegenüber 0.720 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHF A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch