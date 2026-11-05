Shetron gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shetron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.58 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.17 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 903.0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 604.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch