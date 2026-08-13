Sherwood präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sherwood hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0.070 THB je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sherwood 513.3 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 499.0 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch