Sherwood legte Quartalsergebnis vor

Sherwood lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.09 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sherwood noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 498.5 Millionen THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427.0 Millionen THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch