Sherwood legte Quartalsergebnis vor

Sherwood hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0.15 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sherwood 0.070 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 513.3 Millionen THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499.0 Millionen THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch