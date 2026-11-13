Sherwood: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sherwood hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.09 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0.110 THB je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Sherwood mit einem Umsatz von insgesamt 498.5 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427.0 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 16.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch