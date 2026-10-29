Sherwin-Williams präsentierte Quartalsergebnisse

Sherwin-Williams hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 73.46 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sherwin-Williams 64.49 ARS je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10’288.84 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8’447.01 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch