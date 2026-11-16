Sherritt International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sherritt International hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sherritt International -0.040 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 39.7 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 39.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch