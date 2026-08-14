Sherritt International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sherritt International hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.10 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 59.3 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch