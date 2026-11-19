Shepherd Ave Capital Acquisition A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shepherd Ave Capital Acquisition A ein EPS von 0.060 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch