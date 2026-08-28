Shenzhen YHLO Biotech A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenzhen YHLO Biotech A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen YHLO Biotech A 490.1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 390.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch