Shenzhen Xinyuren Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shenzhen Xinyuren Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.46 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen Xinyuren Technology A -0.900 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 237.3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Xinyuren Technology A 8.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch