Shenzhen Xinyichang Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Xinyichang Technology A präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Xinyichang Technology A 0.050 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 333.9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Xinyichang Technology A 192.0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch