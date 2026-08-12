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12.08.2026 06:37:00
Shenzhen VMAX New Energy (Group) A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shenzhen VMAX New Energy (Group) A hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.410 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Shenzhen VMAX New Energy (Group) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.50 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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