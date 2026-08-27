Shenzhen United Winners Laser A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen United Winners Laser A lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shenzhen United Winners Laser A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 856.8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 663.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch