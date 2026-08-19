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19.08.2026 06:37:00
Shenzhen Transsion A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shenzhen Transsion A liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenzhen Transsion A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.93 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.630 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 19.23 Milliarden CNY gegenüber 16.07 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.820 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 18.41 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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