Shenzhen Senior Technology Material stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shenzhen Senior Technology Material hat am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 2.14 Milliarden HKD gegenüber 1.16 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch