Shenzhen SEICHI Technologies A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shenzhen SEICHI Technologies A hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.500 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shenzhen SEICHI Technologies A im vergangenen Quartal 470.8 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen SEICHI Technologies A 291.5 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch