Shenzhen SEICHI Technologies A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen SEICHI Technologies A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 CNY, nach 0.120 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 453.5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen SEICHI Technologies A 309.4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch