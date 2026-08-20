Shenzhen S-king Intelligent Equipment A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen S-king Intelligent Equipment A hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.36 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen S-king Intelligent Equipment A 0.070 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Shenzhen S-king Intelligent Equipment A im vergangenen Quartal 247.2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen S-king Intelligent Equipment A 178.8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch