Shenzhen Qingyi Photomask präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Qingyi Photomask liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenzhen Qingyi Photomask die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.090 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 323.2 Millionen CNY – eine Minderung von 0.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 323.5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch