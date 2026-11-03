Shenzhen Newway Photomask Making A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Newway Photomask Making A hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.36 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 306.8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 283.0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch