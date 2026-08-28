Shenzhen Newway Photomask Making A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shenzhen Newway Photomask Making A hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.40 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.300 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 341.5 Millionen CNY – ein Plus von 20.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Newway Photomask Making A 284.0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch