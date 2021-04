Shenzhen Leqi, la holding de SmallRig, a lancé la sous-marque simorr pour le déploiement complet de scénarios de tournage de vidéos courtes

SHENZHEN, Chine, 1 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'essor des plateformes de vidéo sociale a grandement facilité le partage de vidéos, et les jeunes s'adonnent de plus en plus à la nouvelle tendance consistant à tourner des vlogs. Dans le même temps, la création de contenu est encore plus répandue en raison de l'évolution rapide des smartphones et des divers dispositifs d'enregistrement intelligents. Shenzhen Leqi, la holding de SmallRig qui mène des recherches sur le marché mondial de l'imagerie professionnelle depuis près de 10 ans, a lancé la sous-marque simorr en se basant sur la dynamique du marché. L'objectif étant de mettre l'accent sur la réalisation de vidéos pour les réseaux sociaux et les scénarios d'enregistrement de vlogs. La disposition de la matrice de la marque sépare les besoins des utilisateurs professionnels de ceux des consommateurs pour s'adapter rapidement aux changements du marché et répondre aux besoins diversifiés des créateurs.

La marque simorr a été créée pour les jeunes de la génération Z dans le but de leur permettre de réaliser des vidéos à tout moment et n'importe où. Elle vise aussi à encourager et à inspirer les jeunes créateurs à tirer parti de leur portable, des caméscopes et d'autres outils de photographie portables pour créer et partager du contenu.

Le concept de base de simorr s'inspire des tendances, de ce qui offre la meilleure valeur et de la facilité d'utilisation pour intégrer le design, la qualité et l'expérience dans le produit tout en fournissant des solutions complètes pour les besoins spécifiques de création d'images. Comme le dit le slogan de la marque : « Maintenant, c'est ton tour ! ».

En ce qui concerne l'avenir et en tant que témoin du pouvoir des images dans l'accélération des progrès de l'époque, Shenzhen Leqi continuera de prioriser l'innovation technologique, d'améliorer l'expérience des produits et de fournir des services attentifs.

