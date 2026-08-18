Shenzhen Kiwi Instruments A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shenzhen Kiwi Instruments A lud am 15.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 247.3 Millionen CNY gegenüber 159.6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch