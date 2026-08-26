Shenzhen Kingdom Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shenzhen Kingdom Technology hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.07 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 667.8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 2.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Kingdom Technology 686.5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch