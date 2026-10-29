Shenzhen JPT Opto-Electronics A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shenzhen JPT Opto-Electronics A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.44 CNY gegenüber 1.14 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.14 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 81.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 628.3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch