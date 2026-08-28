Shenzhen JPT Opto-Electronics A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shenzhen JPT Opto-Electronics A lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.620 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53.64 Prozent auf 826.2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 537.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch