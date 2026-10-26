Shenzhen Investment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Investment präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.61 Prozent auf 33.9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch