Shenzhen Intellifusion Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shenzhen Intellifusion Technologies A hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.46 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.260 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 307.9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shenzhen Intellifusion Technologies A einen Umsatz von 305.0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch