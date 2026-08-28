Shenzhen Intellifusion Technologies A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shenzhen Intellifusion Technologies A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.33 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.340 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen Intellifusion Technologies A 324.1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 381.7 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch