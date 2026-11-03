Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.33 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A -0.830 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1.83 Milliarden CNY gegenüber 1.04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch