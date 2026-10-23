Shenzhen Huiding Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shenzhen Huiding Technology lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.23 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.540 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.27 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.05 Milliarden CNY.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.343 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1.16 Milliarden CNY gesehen.

Redaktion finanzen.ch